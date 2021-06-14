У Дніпрі підлітки побили поліцейського в "АТБ": вкрали Iphone та втекли

14 червня 2021 , 16:05
Читать новость на русском

Джерело:

"Дніпро оперативне"

У Дніпрі компанія підлітків побила поліцейського, який зробив їм зауваження. Чоловік у цей день був вихідним і просто зайшов у супермаркет за покупками.

Це трапилося 13 червня в "АТБ" на вулиці Каруни. Зловмисники, після побиття правоохоронця, вкрали його Iphone та втекли з магазину.

До теми У Львові агресивний чоловік відлупцював поліцейського: йому загрожує в'язниця

Більше про цю подію

  • Чоловік побачив 4 підлітків, які поводились гучно.
  • Тому він зробив їм зауваження.
  • У відповідь його почали бити по голові та тулубі.
  • Від цього потерпілий кілька разів втрачав свідомість.
  • Працівники магазину викликали правоохоронців.
  • Вони отримали опис нападників і почали їх шукати.
  • Однак у районі неподалік їх виявити не вдалося.
  • Після цього на місце прибули слідчі, які почали встановлювати обставини.
  • Офіційно правоохоронці поки ніяк не коментували цей інцидент.
Зверніть увагу! На Закарпатті кілька людей побили 28-річно ветерана АТО. Згодом їх розшукали та виявилось, що зловмисники неповнолітні. Тепер молодим людям загрожує в'язниця.
Автор: Олександр Марчак