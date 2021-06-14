У Дніпрі підлітки побили поліцейського в "АТБ": вкрали Iphone та втекли

У Дніпрі компанія підлітків побила поліцейського, який зробив їм зауваження. Чоловік у цей день був вихідним і просто зайшов у супермаркет за покупками.
Це трапилося 13 червня в "АТБ" на вулиці Каруни. Зловмисники, після побиття правоохоронця, вкрали його Iphone та втекли з магазину.
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- Чоловік побачив 4 підлітків, які поводились гучно.
- Тому він зробив їм зауваження.
- У відповідь його почали бити по голові та тулубі.
- Від цього потерпілий кілька разів втрачав свідомість.
- Працівники магазину викликали правоохоронців.
- Вони отримали опис нападників і почали їх шукати.
- Однак у районі неподалік їх виявити не вдалося.
- Після цього на місце прибули слідчі, які почали встановлювати обставини.
- Офіційно правоохоронці поки ніяк не коментували цей інцидент.