Один із неповнолітні наставив на нього пістолет. Про цю подію патрульні повідомили 17 листопада, а сталася вона вночі напередодні.

Раніше В Одесі підлітки із балончиком зухвало пограбували чоловіка

Погрожував наймолодший із компанії

Потерпілий чоловік сам звернувся на гарячу лінію "102". Він сказав, що інцидент трапився на дитячому майданчику в одному з дворів на проспекті Поля.

Патрульні негайно туди прибули та справді виявили не лише неповнолітніх із алкоголем. Там були троє хлопців різного віку – 15, 16, та 18 років.

Заявник одразу вказав на наймолодшого підлітка, який погрожував йому. Туди одразу викликали слідчих і матір неповнолітнього зловмисника. Всі обставини вже з'ясовували у відділку.

Інша подія з підлітками

У січні на Одещині 14-річний підліток також схопився за зброю на дитячому майданчику. Проте він був більш рішуче налаштований і таки влаштував стрілянину.

На щастя, пістолет юнака був травматичним, тому ніхто не загинув. Але все ж постраждали 2 його однолітків – кулі потрапили їм в руки, ноги та спину.