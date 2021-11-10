Проте згодом порушників затримали та доставили до відділку поліції, де вони стали менш життєрадісними. Про це повідомив 9 листопада заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

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Доведеться платити чималий штраф

За словами чоловіка, діти не лише унітаз закидали камінням, а й умивальник. Також він написав, що тепер батьки підлітків заплатять чималий штраф. Ймовірно, мовиться про компенсацію завданої шкоди.

Їхні батьки сплатять значний штрафний квиток. Не вміють виховувати своїх дітей, хай виховують свої кишені,

– написав Лисенко.

Також чоловік написав, що інцидент трапився з туалетом у сквері на Слобожанського проспекті. Це ж викрикували підлітки на відео.

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Інше хуліганство підлітків у місті

9 листопада повідомили, що водіїв у Дніпра закликають бути обережними в темну пору доби. Мовляв, у місті з'явилася група дітей, яка закидує транспорт грудами спресованої землі.

Від таких дій постраждали щонайменше 2 водії. Вони розповіли, що удари землі об транспорт були настільки сильними, що ледь не вибили вікна.

Читайте повний текст допису Михайла Лисенка:

Сьогодні цим "діткам", що закидали камінням унітаз і умивальник у сквері на Слобожанському, сидячи в АНД РВВС було вже не так весело.

Їхні батьки сплатять значний штрафний квиток.

Незабаром будуть новини, про інших "чад". Тих, що там споганили дитячі гірки. Їхнім батькам, думаю також варто приготуватися до оплати.

Не вміють виховувати своїх дітей, хай виховують свої кишені.