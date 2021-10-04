Неповнолітній приїхав до потерпілого, щоб нібито придбати його ноутбук через оголошення в інтернеті. Відомо, що підліткові допомагали ще 2 друзів. Трапилося це 1 жовтня.
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Втік на авто
До поліції звернувся 20-річний хлопець і повідомив, що його пограбували невідомі. Один із хлопців зателефонував за оголошенням. Він нібито захотів купити ноутбук.
Потерпілий домовився з клієнтом про зустріч. Проте, коли прибув на місце, то підліток бризнув хлопцеві в обличчя перцевим балончиком. Тоді відібрав у нього системний блок і втік з двома товаришами на авто.
На місце викликали батьків
- Патрульним вдалося встановити дані й місце проживання хлопця, який телефонував та його товариша.
- Поліцейські спілкувалися з підлітками в присутності батьків.
- Вони спитали, куди подівся мобільний, з якого телефонував один з неповнолітніх. Проте зловмисники мовчали.
- Згодом на місце приїхав потерпілий, який впізнав своїх кривдників.