У Дніпрі підліток бризнув балончиком в обличчя хлопцеві й викрав у нього комп'ютер

17-річний підліток бризнув з перцевого балончика в обличчя 20-річному хлопцеві. Тоді відібрав у нього системний блок і втік. Зловмисника та його спільника затримали патрульні.

Неповнолітній приїхав до потерпілого, щоб нібито придбати його ноутбук через оголошення в інтернеті. Відомо, що підліткові допомагали ще 2 друзів. Трапилося це 1 жовтня.

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Втік на авто

До поліції звернувся 20-річний хлопець і повідомив, що його пограбували невідомі. Один із хлопців зателефонував за оголошенням. Він нібито захотів купити ноутбук.

Потерпілий домовився з клієнтом про зустріч. Проте, коли прибув на місце, то підліток бризнув хлопцеві в обличчя перцевим балончиком. Тоді відібрав у нього системний блок і втік з двома товаришами на авто.

На місце викликали батьків