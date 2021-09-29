Сторонній предмет потрапив до 12-палої кишки. Про це повідомив лікар-ендоскопіст Дніпровської дитячої лікарні Сергій Щудро.

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Проковтнув, коли приймав ліки

Підліток проковтнув частинку розпилювача, коли приймав ліки. Трубка раптово відпала і потрапила до стравоходу. Батьки одразу звернулись до лікаря й дитину забрали до лікарні.

Деталь довжиною близько 7 сантиметрів пройшла практично через весь організм підлітка. Лікарі витягнули частинку під анестезією з дванадцятипалої кишки. Зараз життя дитини нічого не загрожує.



Підліток випадково проковтнув трубку від ліків / Фото з фейсбуку Сергія Щудра

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