Сторонній предмет потрапив до 12-палої кишки. Про це повідомив лікар-ендоскопіст Дніпровської дитячої лікарні Сергій Щудро.
До теми У Франківську дитина проковтнула 5 магнітів: як лікарі рятували хлопчика
Проковтнув, коли приймав ліки
Підліток проковтнув частинку розпилювача, коли приймав ліки. Трубка раптово відпала і потрапила до стравоходу. Батьки одразу звернулись до лікаря й дитину забрали до лікарні.
Деталь довжиною близько 7 сантиметрів пройшла практично через весь організм підлітка. Лікарі витягнули частинку під анестезією з дванадцятипалої кишки. Зараз життя дитини нічого не загрожує.
Підліток випадково проковтнув трубку від ліків / Фото з фейсбуку Сергія Щудра
Випадково проковтнув чужорідний предмет: останні новини
- Однорічна дівчинка з Львівщини проковтнула перстень з гострими краями. Лікарі витягали його ендоскопічно протягом 2 годин. На щастя, вона не постраждала.
- У Дніпрі 4-річна дівчинка проковтнула три магнітні кульки. На щастя, лікарі дістали його за допомогою наркозу.