У Дніпрі підліток лікував горло й проковтнув шматок розпилювача

29 вересня 2021 , 10:00
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Джерело:

фейсбук Сергія Щудра

14-річний підліток проковтнув шматок від розпилювача, коли приймав ліки. Дитину одразу відвезли в лікарню. Там медики під анестезією витягнули предмет.

Сторонній предмет потрапив до 12-палої кишки. Про це повідомив лікар-ендоскопіст Дніпровської дитячої лікарні Сергій Щудро.

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Проковтнув, коли приймав ліки

Підліток проковтнув частинку розпилювача, коли приймав ліки. Трубка раптово відпала і потрапила до стравоходу. Батьки одразу звернулись до лікаря й дитину забрали до лікарні.

Деталь довжиною близько 7 сантиметрів пройшла практично через весь організм підлітка. Лікарі витягнули частинку під анестезією з дванадцятипалої кишки. Зараз життю дитини нічого не загрожує.


Підліток випадково проковтнув трубку від ліків / Фото з фейсбуку Сергія Щудра

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Автор: Марта Кушка