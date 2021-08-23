У Дніпрі підняли один з найбільших в Україні прапор: видовищні фото

У День Державного Прапора у центрі Дніпра замайорів один з найбільших в країні синьо-жовтий стяг. Його підняття присвятили українським військовим.

Величезний прапор підняли на висоту понад 20 метрів на площі Героїв Майдану. Зробили це за допомогою двох пожежних автодрабин.

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Що відомо про синьо-жовтий стяг у Дніпрі

Розмір прапора сягає 18 метрів заввишки та 12 – завширшки, тож його назвали одним із найбільших в країні. Флешмоб присвятили українським військовим.

Як розповів мер міста Борис Філатов, підняття прапора було технічно складною операцією, але задумане вдалося втілити у життя повною мірою. До слова, ініціатива належить працівникам ДСНС Дніпра, які запозичили ідею в американських колег.

Ми тренувалися, і за допомогою техніки також втілили це в життя. Це також подарунок усім нашим військовим, які захищають нашу батьківщину,

– сказав начальник ДСНС в області Андрій Кульбач.

Урочисте підняття синьо-жовтого стягу у Дніпрі / Фото надані 24 каналу

Під час підняття стяг тримали одинадцятеро рятувальників і рятувальниць. У піднятті прапора взяв участь і командир відділення одної з частин Олег Логвінов. Він зізнався, що пишається дійством та задоволений роботою.

"Для мене це вперше у житті таке. Зазвичай ми рятуємо людей, знімаємо кицьок з дерев. Тому, безумовно, було трошки страху – щоб усе вийшло, щоб вітер не завалив. Та, думаю, все вийшло", – поділився враженнями Логвінов.