Про це свідчить рішення виконкому, яке оприлюднили на сайті міської ради Дніпра. Його ухвалили 22 червня.

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Скільки коштуватиме проїзд

Проїзд одного пасажира в цих 3 видах транспорту матиме однакову вартість. Така ж буде ціна перевезення багажу, який займає 1 місце. Раніше

Ціна комбінованих проїзних квитків на місяць:

На трамвай і метро чи тролейбус і метро – 500 гривень.

На трамвай, метро та тролейбус – 750 гривень.

Але зі студентським або учнівським посвідченням ціна буде у 2 рази меншою. А саме 250 та 375 гривень.



Ціна багаторазових проїзних квитків у електротранспорті / Скриншот 24 каналу

Чому збільшують ціну

"Дніпро оперативне" повідомило, що рішення пояснюється тим, що вартість проїзду в 6 гривень – економічно не виправдана. Оскільки вона лише частково покриває собівартість проїзду.

А складові тарифу витрати істотно зросли. Вони безпосередньо впливають на собівартість перевезення пасажирів. Рішення про збільшення цін набуде чинності 1 липня.

Зверніть увагу! У "Київському метрополітені" та "Київпастранс" 13 червня провели підрахунки всіх витрат і дійшли до висновку, що перевезення стало вкрай збитковим. Тому вартість проїзду в місті хотіли підняти до 21 гривні.