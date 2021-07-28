У Дніпрі пофарбували припарковані авто: псували навіть номери – фото
28 липня 2021 , 15:42Читать новость на русском
Джерело:Телеграм-канал "Ху***ый Днепр"
В одному з дворів Дніпра невідомі обмалювали більше десятка припаркованих автомобілів. На транспорті залишилися червоні смуги.
Про це повідомили в мережі 28 липня. Також оприлюднили фото з житлового масиву “Перемого”, де це трапилося.
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Фарбували все, що могли
На деяких авто фарба майже не помітна. Але є й ті, на яких добре видно червоні смуги.
Ймовірно, зловмисники бризкали фарбою з балончика. Про це свідчать характерні для аерозольної фарби сліди.
Слід зазначити, що "прикрашали" хулігани не лише корпуси авто. Зокрема, у білої Honda також зафарбована частина номера.
Це вже не вперше
- Видання 056.ua повідомляє, що раніше вже був аналогічний випадок.
- Так самісінько розмалювали автомобілі 11 травня.
- Це було в іншому дворі. Тоді пошкодили транспорт також на житловому масиві "Перемога".
Розмальовані автомобілі в Дніпрі / Фото телеграм-канал "Ху***ый Днепр"