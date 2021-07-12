Про це повідомив криворізький журналіст Олег Єрмолинський 11 липня. За його словами, інформацію про смерть дитини вже підтвердила поліція.
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Помер, не вийшовши з коми
Маленький хлопчик не мав жодних шансів, щоб вижити. Про це говорять і медики, які стежили його станом.
Померлий мозок, значна втрата крові, пошкоджені артерії та судини – все це виявилося вироком для дитини,
– зазначив Єрмолинський.
Журналістові про смерть хлопчика розповіла знайома його матері.
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Що було відомо раніше
- 28-річний житель Дніпропетровської області порізав 2-річного пасинка.
- Разом з дитиною була також її 7-річна сестра.
- Чоловік зв'язав дітей скотчем і завдав хлопчику кілька ножових поранень у шию та спину.
- Згодом зловмисник втік і почав переховуватись, але його затримали.
- 9 липня у хлопчика відмовив мозок.
- Згодом мати дітей розповіла деталі злочину. Жінка зауважила, що чоловік погрожував маленькому Михайлику. Щоправда, його сестру Вікторію згодом відпустив.
- Зловмиснику вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
- Ім'я чоловіка – Сергій Федотов. Він народився в 1993 році.