Не було шансів вижити: у Дніпрі помер 2-річний хлопчик, якого порізав вітчим

У Дніпровській клінічній лікарні помер 2-річний Михайлик. Його жорстоко порізав вітчим 7 липня. В дитини були надто важкі рани, щоб вижити. Зокрема, відомо, що в хлопчика відмовив мозок.

Про це повідомив криворізький журналіст Олег Єрмолинський 11 липня. За його словами, інформацію про смерть дитини вже підтвердила поліція.

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Маленький хлопчик не мав жодних шансів, щоб вижити. Про це говорять і медики, які стежили його станом.

Померлий мозок, значна втрата крові, пошкоджені артерії та судини – все це виявилося вироком для дитини,

– зазначив Єрмолинський.

Журналістові про смерть хлопчика розповіла знайома його матері.

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