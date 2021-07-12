Не було шансів вижити: у Дніпрі помер 2-річний хлопчик, якого порізав вітчим

12 липня 2021 , 12:30
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Джерело:

телеграм Олега Єрмолинського

У Дніпровській клінічній лікарні помер 2-річний Михайлик. Його жорстоко порізав вітчим 7 липня. В дитини були надто важкі рани, щоб вижити. Зокрема, відомо, що в хлопчика відмовив мозок.

Про це повідомив криворізький журналіст Олег Єрмолинський 11 липня. За його словами, інформацію про смерть дитини вже підтвердила поліція. 

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Маленький хлопчик не мав жодних шансів, щоб вижити. Про це говорять і медики, які стежили його станом. 

Померлий мозок, значна втрата крові, пошкоджені артерії та судини – все це виявилося вироком для дитини,
– зазначив Єрмолинський.

Журналістові про смерть хлопчика розповіла знайома його матері. 

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Що було відомо раніше

  • 28-річний житель Дніпропетровської області порізав 2-річного пасинка.
  • Разом з дитиною була також її 7-річна сестра.
  • Чоловік зв'язав дітей скотчем і завдав хлопчику кілька ножових поранень у шию та спину.
  • Згодом зловмисник втік і почав переховуватись, але його затримали.
  • 9 липня у хлопчика відмовив мозок.
  • Згодом мати дітей розповіла деталі злочину. Жінка зауважила, що чоловік погрожував маленькому Михайлику. Щоправда, його сестру Вікторію згодом відпустив.
  • Зловмиснику вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
  • Ім'я чоловіка – Сергій Федотов. Він народився в 1993 році.
Автор: Олег Терещенко