Він пропрацював головним лікарем приблизно 20 років. Про це 22 жовтня повідомив теперішній очільник обласної лікарні Дніпропетровщини Сергій Риженко.
Раніше Помер відомий львівський інфекціоніст Віктор Періг
Ексдепутат і кавалер орденів
Прощання з померлим відбудеться в понеділок, 25 жовтня. Воно розпочнеться о 13 годині перед головним входом історичний терапевтичний корпус лікарні Мечникова.
"Інформатор" повідомляє, що Володимир Павлов помер через інфаркт. Він є автором чи співавтором понад 90 наукових робіт. Серед них можна зустріти навіть 12 медичних винаходів.
Окрім медичної діяльності, він також був народним депутатом 1 скликання та кавалером кількох орденів:
- "Знак пошани";
- "Святого Володимира";
- "За заслуги" – I, II та III ступенів.
Інша втрата в місті
7 жовтня помер відомий хірург із Дніпра Андрій Зелінський. Він рятував життя понад 40 років. До того ж медик був доцентом кафедри стоматології Дніпровського медуніверситету.
Його вважали лікарем вищої категорії. А в останні роки життя працював у дніпровському Центрі матері та дитини імені Руднєва.
Читайте повний текст допису Сергія Риженка:
Легенди не вмирають ...
Павлов Володимир Олексійович був і залишається з лікарнею Мечникова.
P.S: Дорогі колеги, друзі!
Прощання з Володимиром Олексійовичем Павловим відбудеться в понеділок 25 жовтня о 13:00 перед головним входом в історичний терапевтичний корпус.