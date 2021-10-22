Він пропрацював головним лікарем приблизно 20 років. Про це 22 жовтня повідомив теперішній очільник обласної лікарні Дніпропетровщини Сергій Риженко.

Раніше Помер відомий львівський інфекціоніст Віктор Періг

Ексдепутат і кавалер орденів

Прощання з померлим відбудеться в понеділок, 25 жовтня. Воно розпочнеться о 13 годині перед головним входом історичний терапевтичний корпус лікарні Мечникова.

"Інформатор" повідомляє, що Володимир Павлов помер через інфаркт. Він є автором чи співавтором понад 90 наукових робіт. Серед них можна зустріти навіть 12 медичних винаходів.

Окрім медичної діяльності, він також був народним депутатом 1 скликання та кавалером кількох орденів:

"Знак пошани";

"Святого Володимира";

"За заслуги" – I, II та III ступенів.

Інша втрата в місті

7 жовтня помер відомий хірург із Дніпра Андрій Зелінський. Він рятував життя понад 40 років. До того ж медик був доцентом кафедри стоматології Дніпровського медуніверситету.

Його вважали лікарем вищої категорії. А в останні роки життя працював у дніпровському Центрі матері та дитини імені Руднєва.

Читайте повний текст допису Сергія Риженка:

Легенди не вмирають ...

Павлов Володимир Олексійович був і залишається з лікарнею Мечникова.

P.S: Дорогі колеги, друзі!

Прощання з Володимиром Олексійовичем Павловим відбудеться в понеділок 25 жовтня о 13:00 перед головним входом в історичний терапевтичний корпус.