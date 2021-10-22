У Дніпрі помер екскерівник лікарні Мечникова: що про нього відомо

У Дніпрі помер заслужений лікар України та колишній керівник лікарні Мечникова Володимир Павлов. Йому на момент смерті було 80 років.

Він пропрацював головним лікарем приблизно 20 років. Про це 22 жовтня повідомив теперішній очільник обласної лікарні Дніпропетровщини Сергій Риженко.

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Ексдепутат і кавалер орденів

Прощання з померлим відбудеться в понеділок, 25 жовтня. Воно розпочнеться о 13 годині перед головним входом історичний терапевтичний корпус лікарні Мечникова.

"Інформатор" повідомляє, що Володимир Павлов помер через інфаркт. Він є автором чи співавтором понад 90 наукових робіт. Серед них можна зустріти навіть 12 медичних винаходів.

Окрім медичної діяльності, він також був народним депутатом 1 скликання та кавалером кількох орденів:

"Знак пошани";

"Святого Володимира";

"За заслуги" – I, II та III ступенів.

Інша втрата в місті

7 жовтня помер відомий хірург із Дніпра Андрій Зелінський. Він рятував життя понад 40 років. До того ж медик був доцентом кафедри стоматології Дніпровського медуніверситету.

Його вважали лікарем вищої категорії. А в останні роки життя працював у дніпровському Центрі матері та дитини імені Руднєва.

Читайте повний текст допису Сергія Риженка:

Легенди не вмирають ...

Павлов Володимир Олексійович був і залишається з лікарнею Мечникова.

P.S: Дорогі колеги, друзі!

Прощання з Володимиром Олексійовичем Павловим відбудеться в понеділок 25 жовтня о 13:00 перед головним входом в історичний терапевтичний корпус.