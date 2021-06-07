У Дніпрі помер школяр, який підпалив себе заради відео

7 червня 2021 , 12:08
Читать новость на русском

Джерело:

"Информатор"

12-річний школяр підпалив себе легкозаймистою сумішшю 22 травня. Він отримав серйозні опіки: 2 тижні медики боролися за його життя.

Але, на жаль, 7 червня хлопець помер в реанімації обласної дитячої клінічної лікарні. Раніше повідомляли, що хлопець перебував на апараті ШВЛ через опік дихальних шляхів.

Передісторія У Дніпрі школяр підпалив себе заради відео: який стан 12-річного зараз

Що відомо про інцидент

  • За інформацією в ЗМІ, 12-річний хлопець разом із другом знайшов пляшку легкозаймистої рідини.
  • Ймовірно, вони вирішили її підпалити. Але пляшка виcлизнула, бризки потрапили на хлопця, а потім загорілися.
  • За іншою версією – школяр вирішив підпалити себе, щоб знати відео для соцмереж.
  • Хлопця доправили до лікарны з сильними опіками – було ушкоджено понад 40% тіла та дихальні шляхи.
  • На батьків відкрито кримінальну справу через злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
  • Їм загрожує від 2 до 5 років ув’язнення.
  • Триває слідство.
Зверніть увагу! 26 травня в Кривому Розі сталася трагедія. 17-річний підліток під час сварки підпалив свою вагітну 21-річну співмешканку. Лікарі боролись за життя майбутньої породіллі та її дитини. Але врятувати їх не вдалося.
Автор: Вікторія Андрєєва