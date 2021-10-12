У Дніпрі помер відомий хірург
Джерело:центр матері та дитини імені Руднєва
Помер відомий хірург та лікарі вищої категорії Андрій Зелінський у Дніпрі. За плечима у лікаря більше 40 років медичного стажу, До того ж медик був доцентом кафедри стоматології Дніпровського медуніверситету.
Андрій Львович Зелінський помер 7 жовтня. Про причину смерті відомого хірурга й викладача поки що не повідомляють.
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40 років стажу
Андрій Зелінський був лікарем вищої категорії, щелепно-лицьовим хірургом та доцентом кафедри дитячої стоматології Дніпровського державного університету.
За його плечима понад 40 років лікарського стажу. Він працював в щелепно-лицьових відділеннях і на кафедрах в Івано-Франківську, Донецьку та Дніпрі. Колеги згадують Андрія Львовича як добру і чуйну людину.
Не хочеться вірити в цю страшну втрату. Добра і світла пам'ять одного і чудовій людині! Щиро співчуваю рідним і близьким!,
– пише Олена Осокіна.
У Дніпрі помер відомий хірург Андрій Львович / Фото Центру матері та дитини Руднєва
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