Помер відомий хірург та лікарі вищої категорії Андрій Зелінський у Дніпрі. За плечима у лікаря більше 40 років медичного стажу, До того ж медик був доцентом кафедри стоматології Дніпровського медуніверситету.

Андрій Львович Зелінський помер 7 жовтня. Про причину смерті відомого хірурга й викладача поки що не повідомляють.

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40 років стажу

Андрій Зелінський був лікарем вищої категорії, щелепно-лицьовим хірургом та доцентом кафедри дитячої стоматології Дніпровського державного університету.

За його плечима понад 40 років лікарського стажу. Він працював в щелепно-лицьових відділеннях і на кафедрах в Івано-Франківську, Донецьку та Дніпрі. Колеги згадують Андрія Львовича як добру і чуйну людину.

Не хочеться вірити в цю страшну втрату. Добра і світла пам'ять одного і чудовій людині! Щиро співчуваю рідним і близьким!,

– пише Олена Осокіна.



У Дніпрі помер відомий хірург Андрій Львович / Фото Центру матері та дитини Руднєва

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