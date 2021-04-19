У Дніпропетровській обласній дитячій лікарні померла 11-річна пацієнтка. Вона хворіла на COVID-19, але лікарі кажуть, що причина смерті – інша. Батьки вважають винними у всьому медиків.

Ця дівчинка багато років мала декомпенсований цукровий діабет. Вона була жителькою Дніпра.

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Яку роль відігравав коронавірус

Дитина багато років мала цукровий діабет. Саме його вважають причиною смерті. Попри це, коронавірусна інфекція теж вплинула на стан здоров'я дитини.

Вона неодноразово лікувалася в нас у ендокринології. Батьки також її возили до Києва. Коронавірус не є причиною смерті. Однак негативну роль хвороба, звичайно, зіграла,

– повідомив директор лікарні Олексій Власов.

Поліція порушила справу

Як повідомляє "Інформатор", батьки померлої дівчинки звернулися до правоохоронців. Вони звинувачують лікарів у недбалості, яка призвела до смерті.

Поліція вже відкрила провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Якщо вину лікарів доведуть, їм загрожує 5 років позбавлення волі чи права займати певні посади.

Зверніть увагу! Раніше повідомляли, що в Дніпрі значно зросла кількість хворих на коронавірус дітей. Зокрема, 7 квітня там рятували 7-річного хлопчика, який тиждень перебував на цілодобовій подачі кисню.