У Дніпрі померла зв’язкова УПА Засіменко-Бонацька: що про неї відомо
У Дніпрі померла зв’язкова УПА Марія Засіменко-Бонацька. Жінка в юні роки допомагала воїнам УПА. За це її репресувала радянська влада.
Засіменко-Бонацька була останньою живою жінкою-дисиденткою та колишньою політрепресованою у Дніпрі. Зв'язковій УПА було 87 років, повідомляє "Радіо Свобода".
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Що відомо про Засіменко-Бонацьку
- Засіменко-Бонацька народилась у Рівненській області.
- У 10 років вона почала допомагати воїнам УПА, була їхньою провідницею на місцевості та зв’язковою.
- Коли дівчині виповнилося 15, її заарештувала радянська влада просто під час уроку української мови у школі. Лист Засіменко-Бонацької знайшли в одного із затриманих воїнів повстанської армії.
- Вона також переписувала українську поезію та власні патріотичні вірші для бійців УПА.
- Рік юна дисидентка просиділа у в’язниці. В стінах КДБ вона дочекалась свого 16-ліття. Тоді дівчині оголосили вирок – засудили до 10 років таборів з конфіскацією майна.
- Свій термін ув’язнення Засіменко-Бонацька провела у Мордовії. Там жінка захопилась вишивкою.
- У таборах їй доводилось важко працювати. Через складні умови праці у Засіменко-Бонацької погіршилося здоров’я, тому додому вона повернулася вже на милицях.
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Як склалася доля дисидентки після ув’язнення
- Сила волі та наполегливість допомогли Засіменко-Бонацькій подолати хворобу.
- Жінка здобула освіту, вийшла заміж і народила трьох дітей.
- Однак так звана "погана біографія" Засіменко-Бонацької завадила їй отримати диплом журналіста.
- Попри це, дисидентка багато років працювала бібліотекаркою, видала кілька книг з поезією та зі спогадами про табір.
- У 1992 році Засіменко-Бонацьку реабілітували.
- У 2019 році жінку нагородили Орденом княгині Ольги.
- Засіменко-Бонацька до останніх днів брала активну участь у громадських заходах.