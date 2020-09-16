У Дніпрі померла зв’язкова УПА Марія Засіменко-Бонацька. Жінка в юні роки допомагала воїнам УПА. За це її репресувала радянська влада.

Засіменко-Бонацька була останньою живою жінкою-дисиденткою та колишньою політрепресованою у Дніпрі. Зв'язковій УПА було 87 років, повідомляє "Радіо Свобода".

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Що відомо про Засіменко-Бонацьку

Засіменко-Бонацька народилась у Рівненській області.

У 10 років вона почала допомагати воїнам УПА, була їхньою провідницею на місцевості та зв’язковою.

Коли дівчині виповнилося 15, її заарештувала радянська влада просто під час уроку української мови у школі. Лист Засіменко-Бонацької знайшли в одного із затриманих воїнів повстанської армії.

у школі. Лист Засіменко-Бонацької знайшли в одного із затриманих воїнів повстанської армії. Вона також переписувала українську поезію та власні патріотичні вірші для бійців УПА.

Рік юна дисидентка просиділа у в’язниці. В стінах КДБ вона дочекалась свого 16-ліття. Тоді дівчині оголосили вирок – засудили до 10 років таборів з конфіскацією майна.

Свій термін ув’язнення Засіменко-Бонацька провела у Мордовії. Там жінка захопилась вишивкою.

У таборах їй доводилось важко працювати. Через складні умови праці у Засіменко-Бонацької погіршилося здоров’я, тому додому вона повернулася вже на милицях.

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