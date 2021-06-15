У Дніпрі помітили рожевого собаку: фарба була на носі та кігтях – фото

Таке намагання зробити "стильним" свого домашнього улюбленця помітили в дніпровському парку Глоби. Окрім того, що у тварини неприродний колір шерсті, їй пофарбували навіть ніс і кігті на лапах.

Тварину сфотографували та оприлюднили 12 червня. У користувачів мережі це викликало вкрай полярні емоції.

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Як відреагували в мережі

На одному з фото, яке оприлюднили видно, що дівчина гуляла з пофарбованим псом у парку. На інших 2 – їхала в громадському транспорті.

Власниця тварини, ймовірно, неповнолітня. Для чого вона пофарбувала собаку – невідомо.

Значна частина коментаторів допису висловилися негативно. А подекуди їх репліки були навіть агресивними. Зокрема, у деяких коментарях закликають пофарбувати обличчя цій дівчині.

Однак там були й ті, хто її захищає. Вони писали про те, що сприйняти такий вчинок не дозволяє "обмеженість" нашого суспільства.



Дівчина гуляє з рожевим собакою в Дніпрі / Фото телеграм-каналу "Ху****й Днепр"

Яка шкода тварині від такого

Видання Vgorode пише, що практика фарбування домашніх улюбленців є не новою. Зараз існує чимало фарб для тварин різних видів. Але найчастіше фарбування роблять породистим собакам в спеціальних салонах.

Слід зазначити, що здебільшого фахівці фарбують лише частину шерсті, а не повністю. Це зумовлено тим, що у тварини чутлива шкіра та може з'явитися алергія.

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Собака може отруїтися

Також важливо, що собаки та кішки зазвичай вилизуються. Тому хімічні компоненти можуть потрапити в шлунок.

Якщо обрати неправильну фарбу, може погіршитись здоров’я домашнього улюбленця. Відповідно, фарбувати тварин фарбами для людей – категорично не рекомендовано.