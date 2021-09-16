У Дніпрі попрощалися із загиблим під час вибуху Олексієм Кавлаком

У Дніпрі 16 вересня попрощались із загиблим під час вибуху авто Олексієм Кавлаком. Попрощатись із чоловіком прийшли друзі, знайомі та його учні.

Панахида розпочалась о 16:00. Багато присутніх принесли із собою квіти.

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Як відбувалось прощання

Після завершення служби знайомі Олексія взяли слова. Потім охочі підходили до труни, аби попрощатись з чоловіком.

Олексій був інструктором з тактичної медицини, тобто вчив надавати першу домедичну допомогу. Тому у Дніпрі багато парамедиків й інструкторів знали його. Одна з учениць Олексія Алла Бекетова сумнівається щодо інформації про знайдену саморобну вибухівку.

Так, він заснував курс про те, як потрібно поводитися з вибухонебезпечними предметами, але у нього були тільки муляжі або деактивовані пристрої, які ніяк не могли вибухнути,

– наголосила жінка.

Тіло Олексія доставлять до Києва. Чоловік жив у столиці, тому похорони відбуватимуться там.

У Дніпрі попрощались з Олексієм Кавлаком / Фото "Інформатор":

Що відомо про Олексія Кавлака

Олексій працював в організації Aid Brothers, яка вчить надавати першу домедичну допомогу.

Чоловік був патріотом. Брав участь в організації "Український легіон". Мав позивний "Змій" та був командиром взводу Київської Святошинської роти.

У Дніпро приїхав на День міста. Вони з товаришами проводили майстер-класи з надання домедичної допомоги.

Чоловік загинув на 45 році життя.

Прощання з Олексієм Кавлаком, дивіться відео:

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