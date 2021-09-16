У Дніпрі попрощалися із загиблим під час вибуху Олексієм Кавлаком
Джерело:"Інформатор"
У Дніпрі 16 вересня попрощались із загиблим під час вибуху авто Олексієм Кавлаком. Попрощатись із чоловіком прийшли друзі, знайомі та його учні.
Панахида розпочалась о 16:00. Багато присутніх принесли із собою квіти.
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Як відбувалось прощання
Після завершення служби знайомі Олексія взяли слова. Потім охочі підходили до труни, аби попрощатись з чоловіком.
Олексій був інструктором з тактичної медицини, тобто вчив надавати першу домедичну допомогу. Тому у Дніпрі багато парамедиків й інструкторів знали його. Одна з учениць Олексія Алла Бекетова сумнівається щодо інформації про знайдену саморобну вибухівку.
Так, він заснував курс про те, як потрібно поводитися з вибухонебезпечними предметами, але у нього були тільки муляжі або деактивовані пристрої, які ніяк не могли вибухнути,
– наголосила жінка.
Тіло Олексія доставлять до Києва. Чоловік жив у столиці, тому похорони відбуватимуться там.
У Дніпрі попрощались з Олексієм Кавлаком / Фото "Інформатор":
Що відомо про Олексія Кавлака
- Олексій працював в організації Aid Brothers, яка вчить надавати першу домедичну допомогу.
- Чоловік був патріотом. Брав участь в організації "Український легіон". Мав позивний "Змій" та був командиром взводу Київської Святошинської роти.
- У Дніпро приїхав на День міста. Вони з товаришами проводили майстер-класи з надання домедичної допомоги.
- Чоловік загинув на 45 році життя.
Прощання з Олексієм Кавлаком, дивіться відео:
Вибух авто у Дніпрі: головне
- На проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі 15 вересня вибухнув автомобіль Nissan Primerа.
- У машині перебували двоє людей, які одразу загинули. Крім Кавлака, там була речниця ДСНС на Дніпропетровщині Дар'я Гречищева.
- У поліції зауважували, що це міг бути теракт. У СБУ теж заявили, що розслідують справу як терористичний акт.
- ЗМІ припустили, що це могло бути замовне вбивство.