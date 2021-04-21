Породілля втратила 2 літри крові через COVID-19: у Дніпрі провели надскладну операцію

Читать новость на русском

У Дніпровській лікарні імені Іллі Мечникова вночі 21 квітня врятували породіллю з важким перебігом коронавірусу. Хвороба викликала в жінки сильну кровотечу та вона втратила приблизно 2 літри крові. Дитина також вижила.

Джерело:

Сергій Риженко

Головний лікар медустанови Сергій Риженко розповів, що жінку з дитиною рятувала ціла команда медиків. Операція закінчилася лише зранку.

До теми На Вінниччині від COVID-19 померла трирічна дитина

Більше про цей випадок

  • Медик розповів, що пацієнтці, про яку мовиться, 33 роки та це була вже 4 її вагітність.
  • До цього кожна доношена дитина в цієї жінки була завмерла.
  • Їй залишався один тиждень до родів, однак вона захворіла на коронавірус.
  • Інфекція викликала пневмонію, яка загострилась кровотечею.
  • Тому знадобилася негайна госпіталізація.

Як відбувався порятунок

Вагітну доставили до лікарні вночі та одразу відправили на кесарів розтин. Це було необхідно зробити негайно, оскільки наслідки могли бути фатальними.

Акушер-гінекологині одразу викликали на підмогу реаніматологів, судинних хірургів, а також дитячих реаніматологів. У  них в руках були 2 життя,
– додав Сергій Риженко

За його словами, загалом на операції були понад 10 фахівців.

Всю ніч медики возили еритроцити, плазму та кріопреципітат з Банку крові. Операцію порятунку закінчили тільки о 7:30 ранку. Маму відправили до реанімації. Дитина змогла вижити й почала самостійно дихати.

Головний лікар також розповів, що за кілька місяців у COVID-центрі Мечникова народилося 55 дітей. Серед них були 32 дівчинки, а також 23 хлопчики.  

Зверніть увагу! У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" вже понад 5 днів медики рятують життя немовляти з важким перебігом коронавірусу. Дитина народилася від мами з COVID-19. У дитини підозрюють синдром Кавасакі.

 