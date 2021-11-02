Камери спостереження зафіксували цю аварію о 23:21. Фура DAF у цей момент їхала в напрямку центру міста.

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Як усе пояснив водій

За словами водія, це сталося через криву та мокру дорогу. Мовляв, не впорався з керуванням і занесло. На фото пошкодженого кузова помітно, що вантажівка везла солодощі.

Місце, де сталась аварія / Фото "Інформатор"

На щастя, ніхто в цій ДТП не постраждав. На місце події одразу приїхали рятувальники, які почали змивати з асфальту займисто-мастильні матеріали. Також туди прибули правоохоронці, які встановлювали обставини.

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Інше перекидання вантажівки

28 вересня повідомили, що сталася жорстка аварія на мості в селі Маяки, що на Одещині. Водій вантажівки не зміг впоратися з керуванням і перекинувся на повороті.

Як наслідок транспорт був дуже сильно потрощений і перекрив дорогу. Туди направили швидку, проте госпіталізація нікому не знадобилася.