Маршрутка прямувала у сторону лівобережної частини міста. Під час їзди вона перевернулася.
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У Дніпрі перевернулася маршрутка
Інцидент трапився ввечері 16 листопада. На дніпровському Новому мосту перевернулася маршрутка. У момент ДТП у ній перебували люди.
Спершу у мережі оприлюднили відео перших хвилин після інциденту. На ньому помітно, що люди, які проїжджали повз, зупинилися та підійшли до транспорту. Вони почали діставати пасажирів через лобове скло, двері.
У Дніпрі перевернулася маршрутка / Фото "Наше місто"
Кілька хвилин після аварії: дивіться відео
Згодом з'явилося і відео моменту аварії. На ньому маршрутка на швидкості врізається у відбійник. Вона спершу крутиться, а тоді перевертається на бік.
Момент ДТП: дивіться відео
Постраждав чоловік
Очевидці повідомили, що на місце інциденту вже прибули рятувальники, карети швидкої допомоги, а також поліцейські.
За попередньою інформацією, водієві маршрутки стало погано. У результаті аварії один пасажир отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує. Він, як і водій, відмовився від госпіталізації.
Серйозних травм ніхто не отримав / Фото ДСНС
На місці ДТП є поліція та швидкі: дивіться відео
Відео з місця ДТП за участю маршрутки: ролики "ХД" (18+)
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Попередні ДТП за участю маршруток
- У Стрию, що на Львівщині, 14 листопада трапилася ДТП – водій маршрутки збив 70-річного велосипедиста. Постраждалий отримав важкі травми, його госпіталізували у реанімацію.
- Ввечері 15 листопада у Києві, на Троєщині маршрутка протаранила таксі, поїхавши на червоне. На щастя, на момент аварії в ній було лише троє пасажирів, ніхто з них не постраждав. Однак жінка, яку везло таксі, таки отримала травми.