У Дніпрі посеред житлових будинків виявили бойовий снаряд

У Дніпрі двір на проспекті Героїв, 12 перекрили. У мережі кажуть, що там виявили бойовий снаряд, який лежав на землі під теплотрасою.

Бойовий снаряд на житловому масиві Перемога виявили 4 жовтня. У поліції повідомили, що коментар щодо події нададуть пізніше.

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Небезпечний снаряд

Небезпечну знахідку виявив місцевий мешканець біля багатоквартирного будинку. Він одразу повідомив про це поліцію.

На місце виклику приїхали правоохоронці та вибухотехніки, які одразу обгородили територію стрічкою. Попередньо встановлено, що це є снаряд від системи залпового вогню "Град". Хоч спочатку в мережі повідомляли, що – снаряд від протитанкової гармати МТ12 "Рапіра".



У Дніпрі перекрили двір на проспекті Героїв / Фото з телеграму "Дніпро Оперативний"

Наразі представники спецслужб вирішують як безпечно вивезти снаряд. На місці виявлення вибухівки проводяться слідчо-оперативні дії.

Наразі правоохоронці встановлюватимуть, кому належить снаряд і як він опинився на землі під теплотрасою.

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