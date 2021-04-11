Вогонь забрав життя: у Дніпрі у пожежі загинули двоє чоловіків – фото, відео

У Дніпрі 11 квітня сталась смертельна пожежа. В одноповерховому будинку загинули двоє чоловіків, хто вони – наразі невідомо.

Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку о другій ночі. Вогонь спалахнув у житловому будинку на вулиці Лізи Чайкіної у Соборному районі.

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У будинку знайшли тіла 2 чоловіків

Одноповерховий будинок був зареєстрований на двох власників. Пожежа розпочалась всередині будівлі.

Уже під час ліквідації полум'я вогнеборці зайшли два тіла. Хто саме загинув у пожежі – наразі невідомо, їхні імена встановлюють.

Вогонь пошкодив речі, перекриття та дах

Полум'я пошкодило речі всередині будинку, перекриття та дах. Загальна площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Рятувальники впорались з ліквідацією о 4 ранку. Полум'я гасили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Наприкінці березня на Дніпропетровщині горів житловий будинок

Зазначимо, наприкінці березня спалахнула пожежа у житловому будинку на Дніпропетровщині. У селі В'язівок вогонь забрав життя 3 людей.

Дивіться відео з місця події:

Дивіться фото з пожежі / Фото ДСНС: