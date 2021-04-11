Вогонь забрав життя: у Дніпрі у пожежі загинули двоє чоловіків – фото, відео

У Дніпрі 11 квітня сталась смертельна пожежа. В одноповерховому будинку загинули двоє чоловіків, хто вони – наразі невідомо.
Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку о другій ночі. Вогонь спалахнув у житловому будинку на вулиці Лізи Чайкіної у Соборному районі.
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У будинку знайшли тіла 2 чоловіків
Одноповерховий будинок був зареєстрований на двох власників. Пожежа розпочалась всередині будівлі.
Уже під час ліквідації полум'я вогнеборці зайшли два тіла. Хто саме загинув у пожежі – наразі невідомо, їхні імена встановлюють.
Вогонь пошкодив речі, перекриття та дах
Полум'я пошкодило речі всередині будинку, перекриття та дах. Загальна площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Рятувальники впорались з ліквідацією о 4 ранку. Полум'я гасили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Наприкінці березня на Дніпропетровщині горів житловий будинок
Зазначимо, наприкінці березня спалахнула пожежа у житловому будинку на Дніпропетровщині. У селі В'язівок вогонь забрав життя 3 людей.
Дивіться відео з місця події:
Дивіться фото з пожежі / Фото ДСНС: