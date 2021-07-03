"І поїв, і рот помив": у Дніпрі продали хліб з губкою для посуду всередині – фото

В одному із магазинів Дніпра продали бракований хліб. Всередині покупець виявив не надто приємний "сюрприз" – губку для миття посуду зелено-жовтого кольору.

Невідомо, у якому саме магазині Дніпра продали цей хліб. Судячи з фотографій, оприлюднених у мережі, це нарізаний хліб "Петриківський", виготовлений на Дніпровському хлібокомбінаті №5.

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Як це могло трапитися

На кадрах видно, що схожі за розмірами частинки кухонної губки є у кожному шматку хліба. Ймовірно, вона випадково впала при замішуванні тіста, цього ніхто не помітив і її запекли з буханкою. Можливо, на заводі використовували автоматичні установки для нарізання, тож працівники могли просто не звернути уваги на це.



Неприємна знахідка у Дніпрі / Фото з телеграм-каналу "Ху*ове Дніпро"

Один із коментаторів припустив, що це може бути підставою. Мовляв, треба бути дуже "фартовим", щоб губка потрапила у хліб й залишилася цілою. Йому відповів чоловік, який стверджує, що колись працював на Дніпровському хлібзаводі. "На жаль, така ситуація може бути цілком реальною", – зазначив він.

Реакція мережі

Користувачі мережі бурхливо реагують на таку нестандартну знахідку. Деякі з них жартують, а деякі висловлюють побоювання, що на заводі-виробнику може панувати антисанітарія.