"І поїв, і рот помив": у Дніпрі продали хліб з губкою для посуду всередині – фото
Джерело:телеграм-канал "Ху*ове Дніпро"
В одному із магазинів Дніпра продали бракований хліб. Всередині покупець виявив не надто приємний "сюрприз" – губку для миття посуду зелено-жовтого кольору.
Невідомо, у якому саме магазині Дніпра продали цей хліб. Судячи з фотографій, оприлюднених у мережі, це нарізаний хліб "Петриківський", виготовлений на Дніпровському хлібокомбінаті №5.
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Як це могло трапитися
На кадрах видно, що схожі за розмірами частинки кухонної губки є у кожному шматку хліба. Ймовірно, вона випадково впала при замішуванні тіста, цього ніхто не помітив і її запекли з буханкою. Можливо, на заводі використовували автоматичні установки для нарізання, тож працівники могли просто не звернути уваги на це.
Неприємна знахідка у Дніпрі / Фото з телеграм-каналу "Ху*ове Дніпро"
Один із коментаторів припустив, що це може бути підставою. Мовляв, треба бути дуже "фартовим", щоб губка потрапила у хліб й залишилася цілою. Йому відповів чоловік, який стверджує, що колись працював на Дніпровському хлібзаводі. "На жаль, така ситуація може бути цілком реальною", – зазначив він.
Реакція мережі
Користувачі мережі бурхливо реагують на таку нестандартну знахідку. Деякі з них жартують, а деякі висловлюють побоювання, що на заводі-виробнику може панувати антисанітарія.
- "Це акція була, ви стали переможцем";
- "Спанч Боб, бідолаха, встряв";
- "Це подарунок від заводу! З найкращими, так би мовити";
- "І поїв, і рот помив";
- "Поїв, і відразу за собою прибрав. Заради вашої ж зручності";
- "Люблю цей хліб, особливо якщо Fairy намазати";
- "Тонкий натяк гостям, помийте за собою".