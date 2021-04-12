У Дніпрі продовжили жорсткий карантин до 30 квітня

У Дніпрі до 30 квітня продовжили жорсткі карантинні обмеження. Відповідне рішення 12 квітня ухвалила комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Джерело:Дніпровська міська рада
Наразі Дніпропетровська область перебуває в помаранчевій зоні. 20 березня міська влада запровадила карантинні обмеження, не чекаючи показників червоної зони.
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Карантин у Дніпрі продовжили до 30 квітня
У зв'язку зі складною ситуацією з COVID-19 в Дніпрі продовжили жорсткий карантин. Обмеження будуть чинними до 30 квітня включно.
У місті забороняється робота:
- нічних клубів;
- закладів харчування. Мовиться про проведення там святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій.
Кафе, бари й ресторани мають працювати до 00:00 і за умови дотримання санітарних норм. Після опівночі заклади можуть лише видавати їжу й напої на виніс чи здійснювати доставку.
Місцева влада рекомендувала державним установам, зокрема комунальним підприємствам, обслуговувати людей похилого віку з 10:00 до 14:00.
Учні 5 – 11 класів продовжать дистанційне навчання
Школярі 5 – 11 класів продовжать навчатися дистанційно до 23 квітня. Однак молодша школа та дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.
Комісія ТЕБ та НС у Дніпрі спочатку встановила, що учні навчатимуться дистанційно з 29 березня по 13 квітня. Однак рішення було змінене на тлі погіршення ситуації з коронавірусом у місті.
Карантинні зони в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу