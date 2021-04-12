У Дніпрі продовжили жорсткий карантин до 30 квітня

У Дніпрі до 30 квітня продовжили жорсткі карантинні обмеження. Відповідне рішення 12 квітня ухвалила комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Наразі Дніпропетровська область перебуває в помаранчевій зоні. 20 березня міська влада запровадила карантинні обмеження, не чекаючи показників червоної зони.

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Карантин у Дніпрі продовжили до 30 квітня

У зв'язку зі складною ситуацією з COVID-19 в Дніпрі продовжили жорсткий карантин. Обмеження будуть чинними до 30 квітня включно.

У місті забороняється робота:

нічних клубів;

закладів харчування. Мовиться про проведення там святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій.

Кафе, бари й ресторани мають працювати до 00:00 і за умови дотримання санітарних норм. Після опівночі заклади можуть лише видавати їжу й напої на виніс чи здійснювати доставку.

Місцева влада рекомендувала державним установам, зокрема комунальним підприємствам, обслуговувати людей похилого віку з 10:00 до 14:00.

Учні 5 – 11 класів продовжать дистанційне навчання

Школярі 5 – 11 класів продовжать навчатися дистанційно до 23 квітня. Однак молодша школа та дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.

Комісія ТЕБ та НС у Дніпрі спочатку встановила, що учні навчатимуться дистанційно з 29 березня по 13 квітня. Однак рішення було змінене на тлі погіршення ситуації з коронавірусом у місті.

1 112 випадків інфікування коронавірусом. Загалом у самому місті Дніпро з початку пандемії на COVID-19 захворіли

За минулу добу, 11 квітня, в Дніпропетровській області виявили47 755 людей. З них одужали – 40 382 інфікованих.



Карантинні зони в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу