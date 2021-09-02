Знайшли залишки гранати: в Дніпрі пролунав вибух в авто – фото та відео з місця

У Соборному районі Дніпра 2 вересня трапився вибух в салоні автомобіля. Там постраждала одна людина. Згодом у салоні знайшли залишки гранати.

Правоохоронців на вулицю Ливарна викликали приблизно о 12 годині. Вибух стався в автомобілі Subaru.

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Що виявили криміналісти

Від вибуху постраждав водій автомобіля. На місце прибули вибухотехніки, слідчі та інші експерти. Вони встановили, що джерело вибуху було на передньому пасажирському сидінні.

Сидіння, на якому трапився вибух / Фото Нацполіції

У салоні виявили залишки страйкбольної гранати. Ймовірно саме вона була причиною інциденту. Проте, чому вона могла раптово вибухнути – невідомо.



Залишки гранати, яка там вибухнула / Фото Нацполіції

Водія доставили до лікарні та його життю нічого не загрожує. Кримінальне провадження поки не відкривали. Це планують зробити, коли оберуть правову кваліфікацію інциденту.

Розташування вулиці Ливарна, де пролунав вибух / Карта google