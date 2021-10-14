У Дніпрі пройшов Марш захисників і захисниць: фото з місця події
Джерело:"Відкритий"
У Дніпрі з Алеї Героїв стартував Марш захисників та захисниць. Учасники пройшли вулицями міста та виконали гімн біля музею АТО.
У заході взяли участь кілька сотень людей. Марш стартував о 11 годині 14 жовтня.
До теми У Сєвєродонецьку вперше пройшов військовий парад до Дня захисників
У Дніпрі пройшов Марш захисників та захисниць України
Перед початком заходу священники провели молитву для присутніх. Далі почався сам захід.
Марш присвятили вшануванню мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприянню зміцненню патріотичного духу в суспільстві,
– розповіли організатори заходу.
Учасники почали ходу на Алеї Героїв, далі – пройшли по вулиці Фабра й до центрального проспекту.
Згодом – проспектом Яворницького до Дніпропетровського історичного музею. Марш завершили виконанням Державного гімну України біля флагштоку музею АТО.
У Дніпрі відбувся Марш захисників та захисниць / Фото "Відкритий"
Коротко про відзначення Дня захисниць та захисників в Україні
- 14 жовтня Україна відзначає День захисниць та захисників. Зі святом вранці привітав Володимир Зеленський.
- Президент доручив Кабміну вжити заходів та повністю виплатити заборгованість українським військовим.
- 14 жовтня вперше пройшов військовий парад у Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Його приурочили саме до Дня захисників і захисниць України.
- Також у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять усіх борців за незалежність нашої країни.
- До речі, читайте історії 8 років війни, що ожили в текстах 24 каналу в проєкті "Ціна мирного неба" за посиланням.