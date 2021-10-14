У Дніпрі пройшов Марш захисників і захисниць: фото з місця події

У Дніпрі з Алеї Героїв стартував Марш захисників та захисниць. Учасники пройшли вулицями міста та виконали гімн біля музею АТО.

У заході взяли участь кілька сотень людей. Марш стартував о 11 годині 14 жовтня.

До теми У Сєвєродонецьку вперше пройшов військовий парад до Дня захисників

У Дніпрі пройшов Марш захисників та захисниць України

Перед початком заходу священники провели молитву для присутніх. Далі почався сам захід.

Марш присвятили вшануванню мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприянню зміцненню патріотичного духу в суспільстві,

– розповіли організатори заходу.

Учасники почали ходу на Алеї Героїв, далі – пройшли по вулиці Фабра й до центрального проспекту.

Згодом – проспектом Яворницького до Дніпропетровського історичного музею. Марш завершили виконанням Державного гімну України біля флагштоку музею АТО.

У Дніпрі відбувся Марш захисників та захисниць / Фото "Відкритий"

Коротко про відзначення Дня захисниць та захисників в Україні

14 жовтня Україна відзначає День захисниць та захисників. Зі святом вранці привітав Володимир Зеленський.

Президент доручив Кабміну вжити заходів та повністю виплатити заборгованість українським військовим.

14 жовтня вперше пройшов військовий парад у Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Його приурочили саме до Дня захисників і захисниць України.

Також у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять усіх борців за незалежність нашої країни.

До речі, читайте історії 8 років війни, що ожили в текстах 24 каналу в проєкті "Ціна мирного неба" за посиланням.

24 канал дякує захисникам за мирне небо. Ми пишаємось і пам'ятаємо вас. Слава Україні! Героям Слава!