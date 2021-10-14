У Дніпрі пройшов Марш захисників і захисниць: фото з місця події

14 жовтня 2021 , 14:32
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Джерело:

"Відкритий"

У Дніпрі з Алеї Героїв стартував Марш захисників та захисниць. Учасники пройшли вулицями міста та виконали гімн біля музею АТО.

У заході взяли участь кілька сотень людей. Марш стартував о 11 годині 14 жовтня. 

До теми  У Сєвєродонецьку вперше пройшов військовий парад до Дня захисників

У Дніпрі пройшов Марш захисників та захисниць України

Перед початком заходу священники провели молитву для присутніх. Далі почався сам захід. 

Марш присвятили вшануванню мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприянню зміцненню патріотичного духу в суспільстві,
– розповіли організатори заходу. 

Учасники почали ходу на Алеї Героїв, далі – пройшли по вулиці Фабра й до центрального проспекту.

Згодом – проспектом Яворницького до Дніпропетровського історичного музею. Марш завершили виконанням Державного гімну України біля флагштоку музею АТО.

У Дніпрі відбувся Марш захисників та захисниць / Фото "Відкритий"

24 канал дякує захисникам за мирне небо. Ми пишаємось і пам'ятаємо вас. Слава Україні! Героям Слава!

Коротко про відзначення Дня захисниць та захисників в Україні

  • 14 жовтня Україна відзначає День захисниць та захисників. Зі святом вранці привітав Володимир Зеленський.
  • Президент доручив Кабміну вжити заходів та повністю виплатити заборгованість українським військовим.
  • 14 жовтня вперше пройшов військовий парад у Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Його приурочили саме до Дня захисників і захисниць України.
  • Також у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять усіх борців за незалежність нашої країни.
  • До речі, читайте історії 8 років війни, що ожили в текстах 24 каналу в проєкті "Ціна мирного неба" за посиланням.
Автор: Діана Квасневська