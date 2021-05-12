Злодії прикидалися лікарями: у Дніпрі псевдомедики увірвались до квартири пенсіонера

Інцидент стався 11 травня у Дніпрі. У одну з квартир в багатоповерхівці приїхала карета швидкої. 3 чоловіків в медичній формі піднялись на поверх, де живе самотній літній чоловік. Він відкрив їм двері, а вони його побили та зв’язали.

Візит "медиків" зафіксували камери відеоспостереження біля під'їзду. Сусіди викликали поліцію, проте злодії чекати на правоохоронців не стали.

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Як стало відомо про ситуацію

Інцидент стався близько 19:30 у будинку № 3 на Фабрично-Заводській вулиці. Історія набрала розголосу через пост у фейсбуці журналістки Марії Чалої.

Шум в сусідній квартирі почув старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції Дніпропетровської області Віталій Біловол. Він розказав, що сусід живе один в трикімнатній квартирі та має певні ментальні відхилення. Але останні кілька років поводиться тихо і не потребує психбригади.

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Вхідні двері до квартири сусіда були відчинені. Віталій Біловол окликнув когось зсередини. Вийшли оті троє "медиків" та представилися нібито лікарями психічної бригади.

Вони сказали, що приїхали на виклик, тому що у сусіда нібито є психічні захворювання і він відкривав газ. Також вони додали, що він на них накинувся,

– розповів сусід.

Він побачив, що у пенсіонера все обличчя було в крові та гукнув своїй дружині, аби вона викликала поліцію. Псевдопсихіатри чекати на правоохоронців не стали – швидка зникла так само швидко, як і з'явилася.

Сам постраждалий розповів, що чоловіки вломилися до квартири без пояснень, повалили його на підлогу та намагалися зв'язати руки. Під час падіння він й отримав травму голови.

Чи відомо щось про "медиків"

Карета "психіатрів" потрапила до камер відеоспостереження. Разом з медичною машиною у двір заїжджала та втікала ще й стара Skoda Octavia. Ймовірно, водій мав "чатувати" ситуацію.

Головний лікар Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні Олексій Стороженко повідомив журналістам, що до швидка до лікарні не має ніякого відношення. За потреби спеціалізовану бригаду викликають через загальну лінію "103".

Як повідомляє видання "Апостроф", в обласному центрі екстреної медичної допомоги інцидент поки не прокоментували.