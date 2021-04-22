На цвинтар без алкоголь і пластику: у Дніпрі ПЦУ дала кілька порад щодо Поминальних днів

У Дніпрі Православна церква України закликала в поминальні дні, тобто тиждень після Великодня, не нести на кладовища алкоголь і пластикові квіти. Причиною цьому є те, що ці речі ніяк не пов'язані з вірою.

Про це в розмові з журналістами 22 квітня розповів керівник Дніпропетровської єпархії ПЦУ архієпископ Симеон. Також він просив усіх людей, які зараз хворіють побути вдома.

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За словами священнослужителя у святкові дні передусім потрібно прийти й пом'янути людей.

Вживання алкоголю на могилах та пластмасові квіти на них ніяк не пов'язані з церквою та вірою. Молитва – це передусім єднанням з Богом,

– додав Симеон

Також він закликав не залишати хліб і алкоголь на могилах. Оскільки він вважає кращим просто прибрати місце поховання рідних.

Що таке поминальні дні Їх ще називаються проводами, поминками, провідною неділею. Мовиться про другий тиждень після Великодня. За українською традицією, саме ці дні є поминальним за померлими родичами.



Дні другого тижня по Великодню у великих українських містах часто розбиті між різними кладовищами для відзначення поминального дня. Зазвичай це неділя, понеділок та вівторок. Дані взяті з Їх ще називаються проводами, поминками, провідною неділею. Мовиться про другий тиждень після Великодня. За українською традицією, саме ці дні є поминальним за померлими родичами.Дні другого тижня по Великодню у великих українських містах часто розбиті між різними кладовищами для відзначення поминального дня. Зазвичай це неділя, понеділок та вівторок. Дані взяті з вікіпедії

Розмова з архієпископом: відео "Інформатора"