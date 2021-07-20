Заради розваги: у Дніпрі п'яні батьки хотіли стрибнути з мосту – немовлят залишили без нагляду

Біля Монастирського острову в Дніпрі чоловік з жінкою мали намір стрибнути з мосту. Вони були у нетверезому стані. Ба більше, вдома подружжя залишило без нагляду двох маленьких дітей.

Інцидент трапився 19 липня о 6 ранку. У поліцію про це повідомили місцеві жителі.

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Допомогли місцеві

Коли поліцейські приїхали на місце події, то побачили небайдужих громадян. Вони тримали на руках 1-річного малюка та 3-місячне немовля. Також біля мосту були їхні п'яні батьки – 25-річний чоловік та 23-річна жінка.

Подружжя розповіло, що хотіло стрибнути з мосту, бо їм бракувало розваги. Патрульні встигли завадити їм.

Як покарали горебатьків

Поліцейські привезли чоловіка та жінку разом із дітьми до відділу поліції. Також працівники поліції викликали швидку. Медики швидко оглянули малюків. Лікарі зазначили, що вони – здорові.

Далі із зловмисниками працювала служба у справах дітей і їхніх родин. Подружжя притягли до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.