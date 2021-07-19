Невідомий погрожував працівникам СБУ, бо вони, на його думку, погано працювали. Поліція ще не підтвердила цю інформацію. Інцидент трапився 18 липня увечері.
До теми Тепер ви попали, – у Львові насильник погрожував патрульним пістолетом
Направить кілька кілограмів тротилу на СБУ
- Невідомий подзвонив в київський колцентр СБУ.
- Погрожував, що вишле вибухову речовину.
- Чоловік матюкався та скаржився на відсутність контролю.
- Згодом правоохоронці знайшли зловмисника.
- Він не зміг назвати причину дзвінка, бо був тоді п'яним.
- Поліція виписала йому штраф. Усі деталі встановлюють.