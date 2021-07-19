Невідомий погрожував працівникам СБУ, бо вони, на його думку, погано працювали. Поліція ще не підтвердила цю інформацію. Інцидент трапився 18 липня увечері.

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Направить кілька кілограмів тротилу на СБУ

Невідомий подзвонив в київський колцентр СБУ.

Погрожував, що вишле вибухову речовину.

Чоловік матюкався та скаржився на відсутність контролю.

Згодом правоохоронці знайшли зловмисника.

Він не зміг назвати причину дзвінка, бо був тоді п'яним.

Поліція виписала йому штраф. Усі деталі встановлюють.

Зверніть увагу! Нещодавно в Білій Церкві чоловік погрожував правоохоронцям ножем та пошкодив їхнє авто. Тоді зловмисник почав втікати, але поліцейським вдалось його затримати.