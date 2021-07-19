Невідомий погрожував працівникам СБУ, бо вони, на його думку, погано працювали. Поліція ще не підтвердила цю інформацію. Інцидент трапився 18 липня увечері.

До теми Тепер ви попали, – у Львові насильник погрожував патрульним пістолетом

Направить кілька кілограмів тротилу на СБУ

  • Невідомий подзвонив в київський колцентр СБУ.
  • Погрожував, що вишле вибухову речовину.
  • Чоловік матюкався та скаржився на відсутність контролю.
  • Згодом правоохоронці знайшли зловмисника.
  • Він не зміг назвати причину дзвінка, бо був тоді п'яним.
  • Поліція виписала йому штраф. Усі деталі встановлюють.