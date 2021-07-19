П'яний чоловік погрожував працівникам СБУ вибухівкою: хотів, аби вони краще працювали – ЗМІ
19 липня 2021 , 15:42Читать новость на русском
Джерело:"Днепр Оперативный"
У Тернівці Дніпропетровської області 43-річний чоловік зателефонував київським працівникам СБУ. Зловмисник сказав, що надішле правоохоронцям вибухівку. Так він хотів висловити невдоволення їхньою роботою.
Невідомий погрожував працівникам СБУ, бо вони, на його думку, погано працювали. Поліція ще не підтвердила цю інформацію. Інцидент трапився 18 липня увечері.
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- Невідомий подзвонив в київський колцентр СБУ.
- Погрожував, що вишле вибухову речовину.
- Чоловік матюкався та скаржився на відсутність контролю.
- Згодом правоохоронці знайшли зловмисника.
- Він не зміг назвати причину дзвінка, бо був тоді п'яним.
- Поліція виписала йому штраф. Усі деталі встановлюють.