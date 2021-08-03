Інцидент стався вночі проти 2 серпня на вулиці Криворізькій. Про нього правоохоронцям повідомив водій Chevrolet, в якого врізався водій ВАЗ.

Читайте також У 6 разів більше за норму: в Дніпрі п'яний водій віз повну маршрутку пасажирів – відео

Коли патрульні поліцейські прибули на місце ДТП, то виявили, що за кермом ВАЗ перебував чоловік з ознаками сильного алкогольного сп'яніння.

Як сталася ДТП

Водій Chevrolet розповів, що зупинився на світлофорі. Раптом відчув удар в задню ліву частину свого автомобіля. Коли він вийшов з машини, побачив пошкоджений ВАЗ. Чоловік, який перебував за його кермом, зізнався, що п'яний, й після цього заснув.

Тоді водій Chevrolet викликав швидку та поліцейських. Потерпілого кермувальника ВАЗ госпіталізували.

Інші ДТП у Дніпрі