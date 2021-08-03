У Дніпрі водій скоїв ДТП, врізався у стовп та заснув: був п'яним
Джерело:патрульна поліція Дніпропетровщини
У Дніпрі п'яний водій ВАЗ спровокував аварію. Після цього він в'їхав у дорожній стовп та заснув.
Інцидент стався вночі проти 2 серпня на вулиці Криворізькій. Про нього правоохоронцям повідомив водій Chevrolet, в якого врізався водій ВАЗ.
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Коли патрульні поліцейські прибули на місце ДТП, то виявили, що за кермом ВАЗ перебував чоловік з ознаками сильного алкогольного сп'яніння.
Як сталася ДТП
Водій Chevrolet розповів, що зупинився на світлофорі. Раптом відчув удар в задню ліву частину свого автомобіля. Коли він вийшов з машини, побачив пошкоджений ВАЗ. Чоловік, який перебував за його кермом, зізнався, що п'яний, й після цього заснув.
Тоді водій Chevrolet викликав швидку та поліцейських. Потерпілого кермувальника ВАЗ госпіталізували.
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