У 6 разів більше за норму: в Дніпрі п'яний водій віз повну маршрутку пасажирів - відео

У Дніпрі патрульні виявили нетверезого водія маршрутного автобуса. На момент затримання у салоні громадського транспорту перебувала велика кількість пасажирів.

Правоохоронці на місці події зобов'язали кермувальника пройти тест на вміст алкоголю у крові. У мережі місцеві ЗМІ оприлюднили відповідне відео.

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Алкоголь перевищив норму в 6 разів

П'яний водій 59 маршрутки, їхав з повним салоном пасажирів. 1,28 проміле алкоголю в крові показав драгер,

– підписали ролик.

Варто зазначити, що цей показник алкоголю у крові водія в шість разів перевищує норму.

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