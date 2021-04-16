У Дніпрі Range Rover на великій швидкості збив 18-річну дівчину: фото

У Дніпрі ввечері 15 квітня під колеса Range Rover потрапила 18-річна дівчина. ЗМІ пишуть, що це трапилося на пішохідному переході. Постраждала тоді була в навушниках. Автомобіль їхав дуже швидко, тому дівчину відкинуло на кілька десятків метрів.
Джерело:24 канал
Як повідомили в поліції Дніпропетровщини в коментарі 24 каналу, ДТП трапилася приблизно о 23 годині на Слобожанському проспекті. Дівчина отримала травми та її госпіталізували.
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Речі дівчини, яку збили / Фото "Інформатор"
Інформація від правоохоронців
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Вона передбачає різні види покарання.
Водію може загрожувати 3 роки умовного ув'язнення з позбавленням прав або 6 місяців в'язниці. Наразі триває розслідування інциденту.
Що пишуть ЗМІ
- Як повідомляє "Інформатор", автомобіль рухався з боку Підгородного, міста під Дніпром.
- Запобігти аварії намагались як водій, так і пішохід.
- Вона відлетіла приблизно на 50 – 70 метрів.
- У Range Rover побився низ лобового скла зі сторони водія.
- Очевидці події поділились, що на цій дорозі таке трапляється досить часто.
Лобове скло автомобіля після ДТП / Фото "Інформатора"