У Дніпрі Range Rover на великій швидкості збив 18-річну дівчину: фото

17:37

У Дніпрі ввечері 15 квітня під колеса Range Rover потрапила 18-річна дівчина. ЗМІ пишуть, що це трапилося на пішохідному переході. Постраждала тоді була в навушниках. Автомобіль їхав дуже швидко, тому дівчину відкинуло на кілька десятків метрів.