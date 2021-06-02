У Дніпрі річка вийшла з берегів, а в центрі "плавають" авто: відео

У Дніпрі кілька днів поспіль йдуть сильні зливи. Дороги та двори потонули у воді – її рівень вищий за бордюди.
Маленькі річки вийшли з берегів, наприклад, Гнілокіш на лівому березі Дніпра. Місцями її рівень сягає вище коліна, тому перейти можна хіба в рибальських чоботах.
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Що відомо про річку, яка вийшла з берегів
- Інцидент трапився у Амур-Нижньодніпровському районі.
- Вулицю Гусячу затопило повністю: там де їздили авто та ходили пішоходи, тепер – суцільна глибока калюжа.
Річка в місті: відео
Яка ситуація на дорогах в Дніпрі
Неподалік набережної авто розсікають великі калюжі, мов крейсери.
Пливуть авто в Дніпрі: відео
А це вже правий берег міста, але ситуація так само невтішна для водіїв та пішоходів.
Води – по бордюри: відеоЗверніть увагу! Через рясні дощі в місті навіть просіли трамвайні колії. Через це електротранспорт кардинально змінює схему руху. Тимчасово не курсуватиме трамвай №1 на ділянці від ЦУМу до площі Соборної по проспекту Яворницького.