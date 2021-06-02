У Дніпрі річка вийшла з берегів, а в центрі "плавають" авто: відео

У Дніпрі кілька днів поспіль йдуть сильні зливи. Дороги та двори потонули у воді – її рівень вищий за бордюди.

Маленькі річки вийшли з берегів, наприклад, Гнілокіш на лівому березі Дніпра. Місцями її рівень сягає вище коліна, тому перейти можна хіба в рибальських чоботах.

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Що відомо про річку, яка вийшла з берегів

Інцидент трапився у Амур-Нижньодніпровському районі.

Вулицю Гусячу затопило повністю: там де їздили авто та ходили пішоходи, тепер – суцільна глибока калюжа.

Річка в місті: відео

Яка ситуація на дорогах в Дніпрі

Неподалік набережної авто розсікають великі калюжі, мов крейсери.

Пливуть авто в Дніпрі: відео

А це вже правий берег міста, але ситуація так само невтішна для водіїв та пішоходів.

Води – по бордюри: відео