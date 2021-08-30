У Дніпрі розшукують 15-річну школярку, яка втекла з лікарні

30 серпня 2021 , 16:11
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Джерело:

Нацполіція Дніпропетровщини

У Дніпрі поліція оголосила в розшук 15-річну Ярославу Івасішину. Вона пішла з лікарні в Новокодацькому районі і не повернулася. У місцевому телеграмі кажуть, що дівчина перебувала там разом із братом. Оскільки їхню маму забрали в психіатричну лікарню.

Дівчина пішла з лікарні 29 серпня близько 17:00. У поліції детально описали зовнішність школярки.

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Втекла без брата

Зріст дівчини приблизно 170 сантиметрів. Вона – середньої статури. Школярка має карі очі та темне волосся із білими пасмами. Коли пішла з лікарні, була вдягнена у темне. 


Розшукується 15-річна Ярослава Івасішина, яка втекла з лікарні / Фото Нацполіції Дніпропетровщини

У телеграмі "Дніпро Зараз" зазначають, що 15-річну школярку разом з братом поселили у лікарню на деякий час. Адже їхня мама зараз перебуває у психіатричній клініці. Дітей ні з ким було залишити.

Також у мережі кажуть, що дівчина втекла сама. Брат наразі перебуває в лікарні.

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Текст публікації Нацполіції Дніпропетровщини:
 
Поліцією Дніпра встановлюється місцезнаходження 15-річної Ярослави Івасішиної.
 
29 серпня близько 17.00 неповнолітня дівчина пішла з лікарні в Новокодацькому районі міста Дніпра та до цього часу її місцезнаходження не відоме.
Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, темне волосся з білими смугами, карі очі. Дівчина була одягнена в темний одяг.
 
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Івасішиної Ярослави, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (097) 266 17 72.
Автор: Марта Кушка