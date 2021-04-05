У Дніпрі рятують пораненого під Красногорівкою військового: осколки пробили кишківник

Під час обстрілу Красногорівки український військовий отримав важкі осколкові поранення. Наразі медики у Дніпрі борються за його життя.

У 38-річного військового – тяжке запальне ураження очеревини. Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської клінічної обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

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Що відомо про стан бійця

Чоловіку зробили операцію на тонкому кишківнику. За словами Риженка, орган перебитий в декількох місцях.

Є явище перитоніту, тяжкий. Поки в реанімації політравми. Лікуємо, сподіваємося, що він обов’язково виживе,

– наголосив лікар.

Як обстріляли Красногорівку

Проросійські бойовики 2 квітня відкрили вогонь у бік українських позицій біля Красногорівки. Гатили з мінометів.

У результаті двох наших бійців поранили. Крім цього, поранення отримав і місцевий, адже міна влучила у житловий будинок. Наразі його стан – нормальний.

Зверніть увагу! На Донбасі відбувається загострення ситуації. На тлі ескалації конфлікту росіяни перекидають військову техніку до кордонів з Україною.

Перед тим головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак попередив, що Росія нарощує свою військову присутність у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях та в окупованому Криму.