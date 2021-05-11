Камери Ситуаційного центру Дніпра зафіксували низку аварій в місті. Через це на кількох основних магістралях утворилися затори.

Ймовірно, більшість дніпрян надто поспішали на роботу після тривалих вихідних. Проте водії не завжди дотримувались безпечної дистанції.

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Де найбільші затори у Дніпрі

Корок на заїздах з вулиці Космічної та проспекту Героїв.

Він утворився через ДТП на кільці Перемоги. Тут зіштовхнулись два авто.

Момент аварії на кільці Перемоги: відео

Аварія на проспекті Слобожанському.

Тут затор через недбалість водія на Lanos – він заїжджав на Новий міст з вулиці Маршала Малиновського, але заїхав в інший Lanos.

ДТП на Новому мосту: відео

Ускладнено рух в сторону Донецького Шосе.

Оскільки на кільці на вулиці Березинській «поцьомались» два Daewoo Lanos.

Аварія на Березинського: відео