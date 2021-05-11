У Дніпрі серйозні корки через ДПТ на дорогах: де ускладнено рух
Камери Ситуаційного центру Дніпра зафіксували низку аварій в місті. Через це на кількох основних магістралях утворилися затори.
Джерело:"Днепр Оперативный"
Ймовірно, більшість дніпрян надто поспішали на роботу після тривалих вихідних. Проте водії не завжди дотримувались безпечної дистанції.
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Де найбільші затори у Дніпрі
- Корок на заїздах з вулиці Космічної та проспекту Героїв.
Він утворився через ДТП на кільці Перемоги. Тут зіштовхнулись два авто.
Момент аварії на кільці Перемоги: відео
- Аварія на проспекті Слобожанському.
Тут затор через недбалість водія на Lanos – він заїжджав на Новий міст з вулиці Маршала Малиновського, але заїхав в інший Lanos.
ДТП на Новому мосту: відео
- Ускладнено рух в сторону Донецького Шосе.
Оскільки на кільці на вулиці Березинській «поцьомались» два Daewoo Lanos.
Аварія на Березинського: відео
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