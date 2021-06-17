У Дніпрі в школі знайшли тіло чоловіка: стало відомо, хто він

Померлого чоловіка знайшли в на території дніпровської школи на вулиці Комбрига Петрова. На місце приїхали слідчі, які направили тіло на експертизу. ЗМІ пишуть, що померлий був охоронцем навчального закладу.

До правоохоронців щодо цього інциденту звернулися 16 червня. Про це повідомили в коментарі 24 каналу в поліції Дніпра.

Інша подія Загинув під колесами потяга: у Ходорові на залізничній станції знайшли тіло чоловіка

Яка версія слідства

Мовиться про школу Дніпра №137.

Повідомлення про знайдене тіло надійшло на гарячу лінію "102".

Померлому було приблизно 64 роки (народився в 1957 році).

По приїзду правоохоронці направили тіло на експертизу.

Також туди прибули слідчі, які встановлювали обставини смерті.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

На їх думку, цей випадок був нещасним випадком.

ТСН повідомив, що померлого охоронця знайшли місцеві жителі.

У цей момент він вже не проявляв жодних ознак життя.