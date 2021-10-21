Зламані дерева трощать авто: Дніпро накрив шквальний вітер – фото наслідків

У Дніпрі 21 жовтня здійнявся сильний вітер, який почав валити дерева. Декілька дерев впали на автівки та потрощили їх.

Перед тим, як почала вирувати негода, містян попередили про це. Синоптики прогнозували пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

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Які наслідки негоди помітили в місті

Обіцяної погоди довго чекати не довелося, оскільки дерева почали падати ще на початку дня. Спершу це помітили на вході до парку Глоби зі сторони вулиці Андрія Фабра. Там впала велика гілка тополі, однак вона нікому не завдала шкоди.

А вже після цього на вулиці Старокозацькій гігантська частина дерева відламалася та впала на 2 припарковані автомобілі. Це сталося неподалік від будинку №14. Внаслідок інциденту постраждали автомобілі Ford і Hyundai.

Проте найжорсткіший випадок трапився у дворі будинку на вулиці Панікахи, 77а. Там впало ціле дерево. Воно розтрощило припаркований Audi та пошкодило Hyundai. Також зачепило легковик Mazda, проте у нього немає суттєвих ушкоджень.

Повалені дерева та їх гілки в Дніпрі / Фото "Інформатора"

Інший деревопад у цей день

В таку вітряну погоду слід бути обережним. Не варто ходити під деревами, а також не залишати під ними свої автомобілі. Щоб знати про оголошення штормових попереджень потрібно лише слідкувати за повідомленнями синоптиків або ДСНС.

Також 21 жовтня здійнявся сильний вітер в Одесі. Це призвело до падіння одразу кількох дерев. Проте там також постраждала людина, яку забрала швидка.

Окрім цього, там зривало букви з будівлі аптеки та автовокзалу. Щодо автомобілів, то в Одесі велике дерево взагалі приземлилося на стоянку та зачепило одразу кілька автівок.