Відповідне рішення ухвалили депутати Дніпровської міської ради під час чергової сесії 22 вересня.
Важливо "Україна без сміття": як досягти нульових відходів на звалищах
Відтепер "Екополіс" може притягувати порушників до адміністративної відповідальності. Наразі невідомо, скільки саме повинні будуть заплатити люди, що викидають сміття в неналежному місці.
Як штрафуватимуть порушників
- Представники комунального підприємства складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення.
- Згодом їх передаватимуть на розгляд адмінкомісій.
- Останні визначатимуть розміри фінансового покарання.