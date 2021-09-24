Відповідне рішення ухвалили депутати Дніпровської міської ради під час чергової сесії 22 вересня.

Важливо "Україна без сміття": як досягти нульових відходів на звалищах

Відтепер "Екополіс" може притягувати порушників до адміністративної відповідальності. Наразі невідомо, скільки саме повинні будуть заплатити люди, що викидають сміття в неналежному місці.

Як штрафуватимуть порушників

Представники комунального підприємства складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення. Згодом їх передаватимуть на розгляд адмінкомісій. Останні визначатимуть розміри фінансового покарання.

Цікаво! Днями в Житомирі розпочали будівництво сміттєпереробного заводу. Вже за місяць туди доставлять хорватське обладнання для переробки сміття. Там сортуватимуть відходи, перероблятимуть у компост, вироблятимуть RDF-паливо.



Як правильно сортувати сміття / Інфографіка 24 каналу