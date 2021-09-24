Відповідне рішення ухвалили депутати Дніпровської міської ради під час чергової сесії 22 вересня.

Важливо "Україна без сміття": як досягти нульових відходів на звалищах

Відтепер "Екополіс" може притягувати порушників до адміністративної відповідальності. Наразі невідомо, скільки саме повинні будуть заплатити люди, що викидають сміття в неналежному місці.

Як штрафуватимуть порушників

  1. Представники комунального підприємства складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення.
  2. Згодом їх передаватимуть на розгляд адмінкомісій.
  3. Останні визначатимуть розміри фінансового покарання.

Як правильно сортувати сміття
Як правильно сортувати сміття / Інфографіка 24 каналу