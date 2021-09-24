У Дніпрі штрафуватимуть за викидання сміття в неналежному місці

24 вересня 2021 , 16:54
Читать новость на русском

Джерело:

Дніпровська міська рада

У Дніпрі комунальному підприємству "Екополіс" надали повноваження штрафувати тих, хто засмічує місто. До адміністративної відповідальності можуть притягнути й порушників правил поводження з відходами.

Відповідне рішення ухвалили депутати Дніпровської  міської ради під час чергової сесії 22 вересня.

Важливо "Україна без сміття": як досягти нульових відходів на звалищах

Відтепер "Екополіс" може притягувати порушників до адміністративної відповідальності. Наразі невідомо, скільки саме повинні будуть заплатити люди, що викидають сміття в неналежному місці.

Як штрафуватимуть порушників

  1. Представники комунального підприємства складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення.
  2. Згодом їх передаватимуть на розгляд адмінкомісій.
  3. Останні визначатимуть розміри фінансового покарання.
Цікаво! Днями в Житомирі розпочали будівництво сміттєпереробного заводу. Вже за місяць туди доставлять хорватське обладнання для переробки сміття. Там сортуватимуть відходи, перероблятимуть у компост, вироблятимуть RDF-паливо.


Як правильно сортувати сміття / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова