У Дніпрі штрафуватимуть за викидання сміття в неналежному місці
24 вересня 2021 , 16:54Читать новость на русском
Джерело:Дніпровська міська рада
У Дніпрі комунальному підприємству "Екополіс" надали повноваження штрафувати тих, хто засмічує місто. До адміністративної відповідальності можуть притягнути й порушників правил поводження з відходами.
Відповідне рішення ухвалили депутати Дніпровської міської ради під час чергової сесії 22 вересня.
Важливо "Україна без сміття": як досягти нульових відходів на звалищах
Відтепер "Екополіс" може притягувати порушників до адміністративної відповідальності. Наразі невідомо, скільки саме повинні будуть заплатити люди, що викидають сміття в неналежному місці.
Як штрафуватимуть порушників
- Представники комунального підприємства складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення.
- Згодом їх передаватимуть на розгляд адмінкомісій.
- Останні визначатимуть розміри фінансового покарання.