У Дніпрі ротвейлер кидався на дитину та покусав чоловіка, який заступився

У центрі Дніпрі ротвейлер 13 червня покусав чоловіка. Потерпілий розповів, що він заступився за дитину. Згодом у Дніпрі трапився й інший напад собак на людину. Але цього разу вже постраждала пенсіонерка.

Ротвейлер покусав чоловіка на проспекті Александра поля. Згодом тварину забрав "Зооконтроль".

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38-річний потерпілий розповів, що він працював біля магазину та побачив, як пес нападає на дитину. Тоді він заступився та собака накинувся на нього.

Як наслідок, чоловік отримав рвані рани на руках. Після інциденту його відвезли до 16 міської лікарні.

До поліції щодо інциденту звернулася жінка, яка була неподалік. Вона розповіла, що на її знайомого нацькували ротвейлера.

Також на місце події викликали працівників комунального підприємства "Зооконтроль", які забрали агресивного собаку. Зокрема, це було потрібно для перевірки тварини на наявність сказу.

Яке покарання можливе господарю

За даними "Львівський портал", у випадку, якщо напад тварини трапився внаслідок бездіяльності господаря, можливе покарання. Зокрема, його можуть притягнутий до відповідальності за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Максимальне покарання за нею – 2 роки в'язниці.

Інший випадок у місті

У Дніпрі на території житлового масиву Лівобережний 14 червня трапилася схожа подія.

Телеграм-канал "Дніпро зараз" повідомив, що зграя диких собак напала на літню жінку.

Як наслідок, пенсіонерка отримала рану ноги.

На фото видно, що там окрім укусу також є гематома.

Її діаметр – приблизно 5 – 7 сантиметрів.

Чи зверталася потерпіла до медиків – невідомо.

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Нога жительки Дніпра, на яку напали безпритульні собаки / Фото телеграм-каналу "Дніпро зараз"