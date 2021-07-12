Чоловік про це написав 12 липня. Також він оприлюднив фото з цією рибиною.

Інший улов Рибалка зловив гігантського сома в Дніпрі: риба ледь помістилася на фото

Голова більша, ніж у людини

Мосейчук поїхав на підводну охоту зранку перед роботою. Тому він констатував, що "ранок починається не з кави".

На фото видно, що тримати улов досить нелегко. У цього сома навіть голова більша ніж у риболова. Також риба має велетенське тіло.

Що відомо про сомів

  • Це прісноводна донна річкова риба.
  • Вона живе на глибоких ділянках водойм.
  • Цей вид вважають найбільшою прісноводною рибою Європи.
  • Цінна промислова риба.
  • Їх тіло голе та не має луски, однак покрите шаром слизу.
  • У сомів завжди є великі вуса.
  • Їх цей вид використовує для пошуку їжі.
  • Довжина тіла сомів може сягати навіть 5 метрів.
  • А їх вага інколи навіть 100 кілограмів
  • Однак для цього риба має прожити до 80 – 100 років

Інформація взята з Вікіпедії

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