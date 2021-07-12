У Дніпрі спіймали гігантського сома: був більший за риболова – фото

Житель Дніпра Павло Мосейчук впіймав сома, який мав гігантські розміри. Він це зробив під час підводної охоти в річці Дніпро.

Чоловік про це написав 12 липня. Також він оприлюднив фото з цією рибиною.

Інший улов Рибалка зловив гігантського сома в Дніпрі: риба ледь помістилася на фото

Голова більша, ніж у людини

Мосейчук поїхав на підводну охоту зранку перед роботою. Тому він констатував, що "ранок починається не з кави".

На фото видно, що тримати улов досить нелегко. У цього сома навіть голова більша ніж у риболова. Також риба має велетенське тіло.

Що відомо про сомів

Це прісноводна донна річкова риба.

Вона живе на глибоких ділянках водойм.

Цей вид вважають найбільшою прісноводною рибою Європи.

Цінна промислова риба.

Їх тіло голе та не має луски, однак покрите шаром слизу.

У сомів завжди є великі вуса.

Їх цей вид використовує для пошуку їжі.

Довжина тіла сомів може сягати навіть 5 метрів.

А їх вага інколи навіть 100 кілограмів

Однак для цього риба має прожити до 80 – 100 років

Інформація взята з Вікіпедії

Цікаво Вчені дослідили, як забруднення води хімікатами може вплинути на риб