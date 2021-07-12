У Дніпрі спіймали гігантського сома: був більший за риболова – фото
12 липня 2021 , 18:11Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Павла Мосейчука
Житель Дніпра Павло Мосейчук впіймав сома, який мав гігантські розміри. Він це зробив під час підводної охоти в річці Дніпро.
Чоловік про це написав 12 липня. Також він оприлюднив фото з цією рибиною.
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Голова більша, ніж у людини
Мосейчук поїхав на підводну охоту зранку перед роботою. Тому він констатував, що "ранок починається не з кави".
На фото видно, що тримати улов досить нелегко. У цього сома навіть голова більша ніж у риболова. Також риба має велетенське тіло.
Що відомо про сомів
- Це прісноводна донна річкова риба.
- Вона живе на глибоких ділянках водойм.
- Цей вид вважають найбільшою прісноводною рибою Європи.
- Цінна промислова риба.
- Їх тіло голе та не має луски, однак покрите шаром слизу.
- У сомів завжди є великі вуса.
- Їх цей вид використовує для пошуку їжі.
- Довжина тіла сомів може сягати навіть 5 метрів.
- А їх вага інколи навіть 100 кілограмів
- Однак для цього риба має прожити до 80 – 100 років
Інформація взята з Вікіпедії
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