У Дніпрі автобус різко повернув і сталась потрійна ДТП: є потерпілі – відео

У Дніпрі трапилася аварія маршрутки та 2 легковиків. Ймовірною причиною є те, що водій автобуса почав повертати надто різко. Внаслідок інциденту є потерпілі.
Це сталося на віадуці на вулиці Сухомлинського ввечері 13 червня. Це зафіксували камери відеоспостереження "Ситуаційного центру Дніпра".
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Chevrolet врізається в автобус у Дніпрі: відео "Дніпро оперативне"
Більше про цю аварію
- Водій маршрутного автобуса хотів повернули на вулицю Поштову.
- Однак він, ймовірно, не переконався в безпечності маневру.
- Chevrolet, який їхав з іншої сторони, не зміг проїхати.
- Тому врізався в задню частину автобуса.
- На відео видно, що автомобіль рухався досить швидко.
- Відповідно, неможливо напевне сказати, хто спровокував аварію.
- Після зіткнення легковик за інерцією відкинуло на Hyundai, який був поряд.
- За попередньою інформацією, є 2 потерпілих внаслідок ДТП.
- Який їх стан – невідомо.
- Правоохоронці поки цю подію ніяк не прокоментували.
Потрійна ДТП з автобусом у Дніпрі: відео "Дніпро оперативне"Зверніть увагу! У Львові на перехресті проспекту Чорновола та вулиці Під Дубом маршрутка скоїла наїзд на 16-річну дівчину. Сталося це, коли вона переходила дорогу на зелений. Згодом опублікували відео з камер спостереження, які це зафіксували.