У Дніпрі автобус різко повернув і сталась потрійна ДТП: є потерпілі – відео

14 червня 2021 , 12:05
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Джерело:

"Дніпро оперативне"

У Дніпрі трапилася аварія маршрутки та 2 легковиків. Ймовірною причиною є те, що водій автобуса почав повертати надто різко. Внаслідок інциденту є потерпілі.

Це сталося на віадуці на вулиці Сухомлинського ввечері 13 червня. Це зафіксували камери відеоспостереження "Ситуаційного центру Дніпра".

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Chevrolet врізається в автобус у Дніпрі: відео "Дніпро оперативне"


Більше про цю аварію

  • Водій маршрутного автобуса хотів повернули на вулицю Поштову.
  • Однак він, ймовірно, не переконався в безпечності маневру.
  • Chevrolet, який їхав з іншої сторони, не зміг проїхати.
  • Тому врізався в задню частину автобуса.
  • На відео видно, що автомобіль рухався досить швидко. 
  • Відповідно, неможливо напевне сказати, хто спровокував аварію.  
  • Після зіткнення легковик за інерцією відкинуло на Hyundai, який був поряд.
  • За попередньою інформацією, є 2 потерпілих внаслідок ДТП.
  • Який їх стан – невідомо.
  • Правоохоронці поки цю подію ніяк не прокоментували.

Потрійна ДТП з автобусом у Дніпрі: відео "Дніпро оперативне"

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Автор: Олександр Марчак